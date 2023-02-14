Ведущая «Дома-2» раскрыла подробности родов

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала, что муж был рядом с ней на родах дочки

Известная российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова поделилась подробностями родов. На соответствующие вопросы она ответила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орлова раскрыла, что родила дочь при помощи кесарева сечения, операция была назначена ей по показаниям. Рядом с телеведущей присутствовал муж. «Как только Анютку достали, папе разрешили прийти. И до окончания операции он был со мной рядом. И в реанимационной палате сидел со мной долго», — поделилась она. Новорожденная дочь ведущей весила 3,8 килограмма.

По словам Орловой, в уходе за ребенком ей сейчас помогает няня. «Сегодня первый день, когда я уже практически в строю. До этого было тяжеловато», — рассказала она.

Орлова родила дочь 6 февраля. Незадолго до этого она жаловалась на проблемы со здоровьем. Ведущая заявляла, что у нее не проходит насморк, от которого не помогают капли.

Телеведущая объявила о беременности в сентябре 2022 года. По словам Орловой, в первом триместре у нее был сильный токсикоз, однако затем состояние нормализовалось.