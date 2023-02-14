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04:32, 14 февраля 2023Мир

В Японии удвоилось число островов

Kyodo: правительство вдвое увеличило число островов Японии до 14,1 тысячи

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Японское правительство вдвое увеличило количество принадлежащих стране островов, по результатам проведенного впервые за 35 лет исследования местной акватории — с 6 852 до 14 125. Об этом сообщает Kyodo.

По информации агентства, исследование велось на базе автоматизированного изучения электронной версии карты Японии, которая была утверждена властями в прошлом году. Сведения сравнивали с аэрофотоснимками прошлого, чтобы исключить из списка рукотворные объекты. В перечень вошли только те острова, диаметр которых превышал 100 метров.

Как отмечает Kyodo, увеличение числа островов не ведет к появлению претензий со стороны японских властей на расширение границ территориальных вод страны.

Ранее в Японии опубликовали мемуары бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, в которых он высказывался о требовании страны к России вернуть все острова южной части Курил.

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Юлия Мискевич
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