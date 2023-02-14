В российском регионе конфликт из-за парковки закончился поножовщиной

В Петербурге двое иностранцев попали в больницу с ранениями после конфликта из-за парковки

В Петербурге пятеро мужчин подрались из-за места на парковке, во время конфликта двоих из них ранили ножом, сообщает «Фонтанка».

Потерпевшие 30 и 33 лет в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. У них диагностировали открытую рану передней стенки левой части грудной клетки — мужчина находится в реанимации, и ранение брюшной полости.

Ночью 13 февраля иностранцы не поделили место с тремя неизвестными на автомобиле Mercedes. В ходе драки потерпевшие достали из автомобиля лопату, оппоненты — нож. Ранив иностранцев, неизвестные скрылись. Их личности устанавливают правоохранители. Известно, что один из них уже явился в полицию сам.

Ранее сообщалось, что в Амурске осудят 26-летнего мужчину, который 29 раз ударил подругу ножом во время ссоры.