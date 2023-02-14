Россиянин зарезал подругу во время ссоры и попал под следствие

В Амурске осудят 26-летнего мужчину, который 29 раз ударил подругу ножом во время ссоры

В Амурске суд рассмотрит дело 26-летнего местного жителя об убийстве знакомой. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным ведомства, с вечера 28 до утра 29 ноября 2022 года фигурант выпивал с подругой в квартире дома на улице Мичурина в рабочем поселке Эльбан. Они поссорились, тогда мужчина взял нож и 29 раз ударил потерпевшую, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что россиянин признал вину. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что под Иркутском осудили на 18 лет мужчину, изнасиловавшего и задушившего подругу в доме.