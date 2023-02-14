Одну категорию россиян предложили раньше отправлять на пенсию

«Известия»: в ОП предложили снизить пенсионный возраст для отцов трех и более детей

В Общественной палате (ОП) России предложили продлить до 2030 года действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Об этом пишут «Известия».

Помимо этого, предлагается расширить использование маткапитала для многодетных, а также снизить пенсионный возраст для одной категории россиян — отцов трех и более детей на год за каждого ребенка.

«Нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет — самый большой резерв восстановления рождаемости в нашей стране в ближайшие годы», — говорится в письме ОП направленном в правительство.

По информации издания, реализация предложений в 2023–2025 годах стимулирует рождение дополнительно 460 тысяч третьих и последующих детей (всего — 1,6 миллиона третьих и последующих детей). Уточняется, что от государства потребуется не более 250–300 миллиардов рублей в год.

Ранее в России предложили изменить порядок выплаты пособий для безработных, так как «часть норм нарушает принципы социальной справедливости». Об этом говорится в письме заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.