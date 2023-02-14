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03:50, 14 февраля 2023Мир

Стало известно о планах США передать Украине истребители

FT: чиновники из США сообщили, что со временем могут передать Украине истребители F-16

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

В США заявили, что со временем, скорее всего, предоставят Украине самолеты. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Соединенные Штаты «дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран». По данным источников, вопрос о предоставлении Киеву истребителей будет обсуждаться на очередной встрече глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля.

Собеседники издания также подчеркнули, что приобретение самолетов является более долгосрочной целью для Украины. Источники издания сообщили, что для Киева в приоритете — получение боеприпасов.

По словам чиновников, страны Запада в ходе встречи в Брюсселе пообещают Украине дополнительные поставки боеприпасов и средств ПВО.

Ранее сообщалось, что один из членов правительства Великобритании эмоционально ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву. «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — заявил неназванный британский политик.

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Марина Совина
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