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21:35, 10 февраля 2023Мир

Британский политик ответил на просьбу Зеленского о поставке истребителей

inews: политик Британии в ответ на просьбу Зеленского заявил, что «нет гребаных самолетов»

Фото: Toby Melville / Reuters

Один из членов правительства Великобритании эмоционально ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву. Об этом пишет inews.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — заявил британский политик.

Как считают источники издания, возможная отправка военной техники Украине сильно ударит по бюджету Соединенного Королевства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Лондон обсуждал поставки Киеву вооружений.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что в ближайшее время Лондон не будет передавать Украине истребители, хотя и не стал отрицать такой возможности в дальнейшем. В офисе британского премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Лондон будет готов поставить истребители на Украину только в случае, если это не повлечет угрозы для самой Великобритании.

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Марина Совина
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