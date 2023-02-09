Великобритания назвала условие поставки истребителей на Украину

Лондон поставит истребители на Украину в случае отсутствия угроз самой Великобритании

Лондон будет готов поставить истребители на Украину только в случае, если это не повлечет угрозы самой Великобритании. Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака, передает РИА Новости.

«Конечно, мы не будем делать ничего, что может подвергать риску безопасность Великобритании», — заявили в офисе премьера, отметив, что на вооружении Великобритании достаточно истребителей Typhoon и F-35.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Лондон не будет передавать Украине истребители, хотя и не стал отрицать такой возможности в дальнейшем.