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15:45, 9 февраля 2023Мир

Великобритания назвала условие поставки истребителей на Украину

Лондон поставит истребители на Украину в случае отсутствия угроз самой Великобритании

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Лондон будет готов поставить истребители на Украину только в случае, если это не повлечет угрозы самой Великобритании. Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака, передает РИА Новости.

«Конечно, мы не будем делать ничего, что может подвергать риску безопасность Великобритании», — заявили в офисе премьера, отметив, что на вооружении Великобритании достаточно истребителей Typhoon и F-35.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Лондон не будет передавать Украине истребители, хотя и не стал отрицать такой возможности в дальнейшем.

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Глеб Бажуткин
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