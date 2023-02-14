Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 14 февраля 2023Наука и техника

Обнаружена новая планета размером с Землю

Космический аппарат TESS подтвердил существование экзопланеты размером с Землю

Фото: NASA / Reuters

Астрономы обнаружили новую экзопланету размером с Землю и в три раза массивнее нее, располагающуюся в 70 световых годах от Солнца. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.

Первоначально кандидат был идентифицирован с помощью космического телескопа НАСА «Кеплер» при наблюдении за транзитным сигналом — падением кривой блеска звезды K2-415, что происходит из-за прохождения крупного объекта на фоне светила. Планетарная природа сигнала была подтверждена в ходе последующих наблюдений аппарата TESS.

K2-415b имеет радиус примерно 1,015 радиуса Земли. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 4,018 дня на расстоянии около 0,027 астрономической единицы от нее. Равновесная температура K2-415b, которая не учитывает эффект накопления тепла в атмосфере и влияние горячих недр, оценивается примерно в 400 кельвинов.

Звезда К2-415 является красным карликом и относится к спектральному классу M5V, а ее эффективная температура, характеризующая мощность излучения абсолютно черного тела, составляет 3173 кельвинов. Звезда имеет радиус около 0,2 радиуса Солнца, а ее масса, по расчетам, составляет около 0,16 массы Солнца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
МОК обратился к выступающей против допуска россиян на ОИ-2024 коалиции стран
ВС РФ уничтожили часть казнившего российских пленных отряда ВСУ
Правительство Канады призвало своих граждан не ездить в Белоруссию
Россиянам посоветовали не рассчитывать на многократные шенгенские визы
Москвичка назвала плюсы отношений с иностранцами
В МИД Италии оценили создание спецтрибунала по Украине
Обнаружена новая планета размером с Землю
Стало известно об ампутации кистей рук Костомарова
Раскрыта стоимость аренды элитных домов в популярных локациях Подмосковья
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.