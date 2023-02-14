Экс-советник Пентагона раскрыл планы США в отношении России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США встали на чрезвычайно опасный путь борьбы с Россией

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor заявил, что США встали на чрезвычайно опасный путь для уничтожения России.

По словам военного, за планами Вашингтона «стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы».

Бывший советник Пентагона также обратил внимание, что Запад в 90-е годы уже попытался «украсть у России все, что можно». Тогда план США провалился благодаря политике российского президента Владимира Путина, указал Макгрегор.

«И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», — заключил американский полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что число убитых иностранных наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) достигнет цифры в 30 тысяч. «Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий. Все они будут уничтожены в скором будущем», — предрек он.