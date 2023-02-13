Экс-советник Пентагона Макгрегор: число убитых наемников в ВСУ достигнет цифры в 30 тысяч

Число убитых иностранных наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) достигнет цифры в 30 тысяч, их ждет смерть в результате успешных действий российской армии. Так о количестве иностранных военнослужащих в рядах украинской армии высказался экс-советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в YouTube.

«Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий. (…) 30 тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы [ходу боевых действий]. Все они будут уничтожены в скором будущем», — предрек Макгрегор.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская группировка войск «Центр» артиллерией и тяжелыми огнеметными системами уничтожила более 80 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении.