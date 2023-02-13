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14:22, 13 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 80 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская группировка войск «Центр» артиллерией и тяжелыми огнеметными системами уничтожила более 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 13 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары российских войск наносились в районах Ямполовки в Донецкой народной республики (ДНР), а также Червоной Дибровы, Червонопоповки, Кузьмино и Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме военнослужащих за прошедшие сутки украинская сторона потеряла три боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

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Днем ранее российские войска за сутки поразили подразделения двух механизированных бригад ВСУ. В результате ударов было уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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