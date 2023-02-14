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19:42, 14 февраля 2023Среда обитания

Названы основные критерии россиян при выборе загородного дома

«Мармакс»: главными критериями при выборе дома стали близость города и качество дорог

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Одним из основных критериев при выборе загородного жилья россиянами стало расстояние от города. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики девелоперской компании «Мармакс».

Наиболее предпочтительным расстоянием от дома до города эксперты назвали не более чем в 20 километров. Кроме того, покупатели обращают внимание на благоустройство поселка, рекреационные возможности, эстетическую составляющую местности, а также качество дорог. Они также придают значение таким критериям, как закрытость территории, наличие въездной группы с системой контроля, пешеходных прогулочных зон, продуманного освещения, детских и спортивных площадок. Помимо этого, им важно хорошее транспортное сообщение, близость леса и водоемов, а также магазинов.

Что касается самого загородного дома, то здесь наибольшей популярностью пользуются объекты площадью от 100 до 150 квадратных метров с двумя-тремя спальнями, большой зоной кухни-гостиной и террасой. При этом желаемая готовность дома — до уровня предчистовой отделки и со всеми действующими коммуникациями.

В феврале стало известно, что за последний год средняя стоимость загородной недвижимости на вторичном рынке Подмосковья сильнее всего поднялась в Балашихинском районе. По данным аналитиков компании «Инком-Недвижимость», положительную динамику цен на загородную «вторичку» там оценили в 21,7 процента.

Полина Кислицына
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Названы основные критерии россиян при выборе загородного дома
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