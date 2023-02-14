Рэпера Post Malone не пустили в ресторан из-за татуировок на лице

Рэпера Post Malone не пустили в отельный ресторан из-за татуировок на лице

Американского рэпера Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) не пустили в отельный ресторан из-за наличия татуировок на лице. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Rolling Stone.

Инцидент произошел в отеле QT Hotels & Resorts в Австралии, где музыкант открывал мировое турне группы Red Hot Chili Peppers.

«Меня отвергли из-за моих татуировок. Я никогда не испытывал ничего подобного», — отметил артист, заявив, что был вынужден искать другое заведение. Руководство отеля принесло Post Malone публичные извинения.

У рэп-исполнителя больше 78 татуировок, 12 из которых — на лице. В их числе — изображения колючей проволоки на лбу и клинка на щеке, надпись Stay Away над бровями, а также шипованное оружие на шее.

Ранее Post Malone сильно похудел и напугал своих поклонников, которые заподозрили у исполнителя проблемы со здоровьем.