Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили больше 60 военнослужащих ВСУ на донецком направлении

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили больше 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник, 14 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, наступление проводилось «Южной» группировкой Вооруженных сил (ВС) России. В результате атаки было уничтожено более 60 солдат ВСУ, а также четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б» и установка реактивной системы залпового огня «Град».

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в министерстве.

Днем ранее ВС России на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение по скоплениям силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар в ДНР. Тогда удалось уничтожить более 60 украинских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.