Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили больше 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник, 14 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, наступление проводилось «Южной» группировкой Вооруженных сил (ВС) России. В результате атаки было уничтожено более 60 солдат ВСУ, а также четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б» и установка реактивной системы залпового огня «Град».
«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в министерстве.
Днем ранее ВС России на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение по скоплениям силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар в ДНР. Тогда удалось уничтожить более 60 украинских военнослужащих.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.