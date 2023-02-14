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14:32, 14 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили больше 60 военнослужащих ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили больше 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник, 14 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, наступление проводилось «Южной» группировкой Вооруженных сил (ВС) России. В результате атаки было уничтожено более 60 солдат ВСУ, а также четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б» и установка реактивной системы залпового огня «Град».

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в министерстве.

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Днем ранее ВС России на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение по скоплениям силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар в ДНР. Тогда удалось уничтожить более 60 украинских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

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Никита Абрамов
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