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14:23, 13 февраля 2023Россия

Российская армия нанесла огневое поражение ВСУ в Пречистовке и Угледаре

МО РФ заявило о нанесении огневого поражения силе и технике ВСУ в Пречистовке и Угледаре

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия на южно-донецком направлении нанесла огневое поражение по скоплениям силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в понедельник, 13 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что удалось уничтожить более 60 украинских военнослужащих. Кроме того, по данным Конашенкова, на южно-донецком направлении были подбиты три боевые бронированные машины противника, а также четыре пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30.

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31 января Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Угледаре и Катериновке. Тогда же противник потерял более 40 военнослужащих, один танк, две боевые машины и столько же пикапов.

Кроме того, в районе Угледара российские подразделения группы «Восток» поразили 72-ю механизированную бригады ВСУ, в районе населенного пункта Новополь в ДНР — 10-ю бригаду украинской территориальной обороны.

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Анна Щербакова
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