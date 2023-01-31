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14:05, 31 января 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ

Минобороны отчиталось от уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Угледаре и Катериновке

Фото: Reuters

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, на южно-донецком направлении склады боеприпасов были уничтожены в районе Угледара и Катериновки. На этом направлении Украина за минувшие сутки потеряла более 40 военнослужащих, один танк, две боевые машины и столько же пикапов.

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Анастасия Шейкина
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