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14:22, 30 января 2023Россия

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в районе Угледара

Минобороны сообщило, что ВС России заняли более выгодные позиции в районе Угледара

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России удалось занять более выгодные позиции в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил журналистам в понедельник, 30 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение украинским военнослужащим из 1-й танковой бригады. Также российские военные нанесли удар по 102-й бригаде территориальной обороны в районе села Успеновка Запорожской области, отметил Конашенков.

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Общие потери противника на южно-донецком и запорожском направлениях составили до 25 человек, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские военные уничтожили на данных направлениях две украинские боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в Угледаре и не получили приказа на отступление.

До этого он заявлял, что российские военные закрепились в восточной части Угледара.

27 января советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ начали переброску частей из Артемовска (украинское название Бахмут) под Угледар, чтобы сдержать наступление российской армии.

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Анна Щербакова
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