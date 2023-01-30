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10:13, 30 января 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о действиях ВСУ в Угледаре

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ закрепились в Угледаре и не намерены отступать

Фото: Bernat Armangue / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в Угледаре и не получили приказа на отступление, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

«Противник не получает пока приказа на отступление, соответственно, у него было время закрепиться», — сказал он. Учитывая большое количество промышленных объектов и высотных сооружений, предполагается, что ВСУ будут оказывать сопротивление, добавил Пушилин.

По его словам, пока отсутствуют точные прогнозы по срокам взятия города под контроль. Он уточнил, что ситуация во многом будет зависеть от возможностей, которые сейчас появляются у союзных подразделений, «с учетом той слаженности и того опыта по освобождению наших населенных пунктов там, где противник достаточно серьезно закрепляется».

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Кристина Есикова
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