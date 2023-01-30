Глава ДНР заявил о продвижении российских войск в Угледаре

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских войск в Угледаре

Российские войска закрепились в восточной части Угледара и продолжают продвижение. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«По угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара», — сказал он.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску частей из Артемовска (украинское название Бахмут) под Угледар, чтобы сдержать наступление российской армии.

Утром 26 января российские силы вошли в Угледар, ведя бои с ВСУ на окраинах. Вскоре стало известно о блокировании трассы Покровск — Угледар российскими частями. Затем появилось видео горящего города.

27 января командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский рассказал, что тактика ВСУ, обороняющих Угледар, сосредоточена на попытках отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками.