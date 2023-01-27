Советник главы ДНР заявил, что ВСУ начали переброску войск из Артемовска под Угледар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску частей из Артемовска (украинское название Бахмут) под Угледар, чтобы сдержать наступление российской армии, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Противник сюда стягивает силы из-под Артемовска, оттягивая их. Для них потеря Угледара — это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство», — сказал Кимаковский.

Утром 26 января российские силы вошли в Угледар, ведя бои с ВСУ на окраинах. Вскоре стало известно о блокировании трассы Покровск — Угледар российскими частями. Затем появилось видео горящего города.

27 января командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский рассказал, что тактика ВСУ, обороняющих Угледар, сосредоточена на попытках отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками.