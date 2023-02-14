Писатель два года готовил необычное предложение руки и сердца для возлюбленной

Мужчина два года писал мемуары, чтобы сделать предложение возлюбленной в последней главе

48-летний канадский телеведущий и писатель Роз Уэстон потратил два года на написание мемуаров, чтобы сделать необычное предложение руки и сердца возлюбленной, Кэтрин Холланд, в последней главе. Об этом сообщает People.

По словам Уэстона, никто не знал о его задумке. Он давал Холланд читать свои черновики, пока писал книгу. Однако мужчина предпочел сохранить последнюю главу в тайне, заявив, что собирается впервые прочитать ее вместе с возлюбленной и их дочерью тогда, когда закончит мемуары.

Дописав книгу, писатель посадил жену и дочь перед камерой, чтобы запечатлеть трепетный момент, прочитал долгожданную главу и сделал предложение Холланд. Женщина утверждает, что не догадывалась о намерениях Уэстона и была потрясена. «Я невероятно сильно рыдала. Я читала и перечитывала его книгу на ранних этапах, совершенно не зная, чем это закончится. А теперь книга и видео подарили нам возможность переживать этот момент вечно», — поделилась впечатлениями она. Пара уже запланировала свадьбу: в июле состоится небольшая церемония в окружении близких друзей.

Уэстон выложил трогательное видео на свой канал на YouTube. В мемуарах мужчина рассказал о 17 годах работы в качестве старшего корреспондента телепрограммы ET Canada и ведущего телепрограммы ET Canada Live, опиоидной зависимости, потере отца и синдроме Туретта.

Ранее сообщалось, что влюбленные из Великобритании случайно одновременно сделали друг другу предложение во время путешествия в Латвию для катания на собачьих упряжках. По совпадению оба были одеты в похожую одежду.