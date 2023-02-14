Девушка покинула свадьбу подруги после ее внезапной просьбы

Пользовательница Reddit покинула свадьбу подруги из-за просьбы прикрыть пятна от псориаза

Пользовательница Reddit с ником Wonderful-Target3072 рассказала на портале, что вместе с бойфрендом покинула свадьбу подруги из-за ее внезапной просьбы. Пост девушки стал популярным, большинство комментаторов встало на ее сторону.

Автор публикации раскрыла, что практически все ее тело покрывает псориаз. «Я всегда сильно стесняюсь этого, потому что не могу нанести достаточно косметики, чтобы спрятать пятна псориаза (...), и сколько бы я ни пыталась, это выглядит ужасно, а еще мой доктор рекомендовал не покрывать их косметикой, так как из-за этого состояние кожи ухудшается и она сильнее чешется», — поделилась Wonderful-Target3072.

По словам девушки, перед свадьбой своей подруги она купила платье, значительно закрывающее тело. Пятна, которые не были прикрыты, она попыталась замаскировать с помощью косметики, однако это вызвало неприятные симптомы. В конце концов парень Wonderful-Target3072 рекомендовал ей отказаться от попыток скрыть следы болезни с помощью макияжа, и она согласилась.

Однако в ходе свадьбы подруга подозвала рассказчицу и спросила, не собирается ли она как-то скрыть пятна от псориаза. «Я немного опешила и объяснила, что не могу этого сделать, так как всю неделю я тестировала консилеры, и они лишь ухудшили все раз в 20. Она ответила, что ей все равно, что это ее свадьба, и она не хочет, чтобы гости задавали вопросы или ощущали дискомфорт во время ужина», — описала Wonderful-Target3072 содержание беседы.

После этого молодой человек рассказчицы вмешался в ситуацию и заявил подруге своей партнерши, что в таком случае они покинут свадьбу. Пара ушла с мероприятия, и после этого подруга Wonderful-Target3072 неоднократно критиковала их решение в разговоре с другими приятелями.

«Псориаз — болезнь, которую ты буквально никак не можешь контролировать», «Твоя подруга на самом деле тебе не подруга. Мой друг с псориазом был на моей свадьбе, и никто по поводу этого ничего не сказал, а мы с мужем были просто счастливы, что он был рядом с нами и разделил нашу радость», — обратились к рассказчице комментаторы на Reddit. Многие из них также выразили одобрение поступкам парня Wonderful-Target3072.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что жених предложил отменить их свадьбу после ее неожиданного требования. Девушка призналась, что хотела отложить торжество до того момента, пока партнер не снимет брекеты.