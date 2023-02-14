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14:45, 14 февраля 2023Россия

Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS

Минобороны отчиталось о перехвате российскими средствами ПВО четырех снарядов РСЗО HIMARS
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачены четыре снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве добавили, что за 24 часа были уничтожены семь украинских беспилотников в разных районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 3121 беспилотный летательный аппарат.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.

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Евгения Куликова
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