Минобороны отчиталось о перехвате российскими средствами ПВО четырех снарядов РСЗО HIMARS

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачены четыре снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве добавили, что за 24 часа были уничтожены семь украинских беспилотников в разных районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 3121 беспилотный летательный аппарат.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.