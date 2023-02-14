Получен беспрецедентный снимок квазара

The Astrophysical Journal: получено изображение квазара NRAO 530 с помощью EHT

Международная группа ученых получила беспрецедентные изображения квазара NRAO 530 с помощью Event Horizon Telescope (EHT). Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal.

Астрономы и астрофизики изучили данные, полученные еще в 2017 году телескопами по всему миру, объединенные в единую систему для проекта EHT, который ранее был использован для генерации первых изображений Стрельца A* (Sgr A*) — черной дыры в центре галактики Млечный Путь.

Первоначально данные использовались для калибровки, связанной с визуализацией Sgr A*. Сгенерировать изображение квазара NRAO 530 оказалось сложнее из-за большого расстояния — примерно 7,5 миллиарда световых лет. Однако наблюдения показали, что он оптически активен, а также является блазаром, то есть разновидностью квазара, который ориентирован так, что его джеты направлены почти прямо на Землю.

Исследовательская группа смогла создать два изображения, демонстрирующих увеличение яркости на конце одной из струй, которая, по мнению исследователей, является радиоядром. Разрешение было достаточно высоким, чтобы можно было различить два компонента ядра. Группа также смогла измерить поляризацию света, излучаемого различными частями всей запечатленной структуры квазара, и нанести на карту магнитные поля джетов.