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10:48, 14 февраля 2023Ценности

Российские мужчины назвали раздражающие их вещи в женском гардеробе

Российские мужчины назвали раздражающей вещью в женском гардеробе платья в сетку

Фото: unsplash

Российские мужчины назвали вещи в женском гардеробе, которые их раздражают. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Так, некоторые респонденты признались, что им не нравятся ботфорты выше колена на каблуке и ободки, украшенные декоративными цветами. «Мне очень нравятся, как одеваются за границей, и это относится не только к девушкам. Легкая небрежность, смешение фактур, спокойствие цвета и неизменный шарф. А в России пытаются надеть все лучшее сразу», — заявил телеведущий Александр Семочкин.

Кроме того, в данный список попали вечерние платья в сетку, спортивные костюмы с фразами и принтами, а также туфли с высоким подъемом на огромной платформе. По мнению журналиста Виктора Петрова, подобные вещи смотрятся на женщинах вульгарно.

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Помимо прочего, опрошенные мужчины обратили внимание на одежду с леопардовым принтом, кроссовки на каблуке, штаны-галифе и корсетные платья без бретелек. «Девушка должна оставаться девушкой, а не быть похожей на летягу. Шаровары и другие модные штучки пусть носят модели на показах, но не в жизни», — отметил инженер Евгений Суханкин.

Также выяснилось, что мужчинам не нравится, когда женщины сочетают платья с сапогами. В данном случае необходимо брать на работу в офис сменную обувь, считают они.

В сентябре 2022 года редакторы журнала Men Today перечислили вещи в мужском гардеробе, которые раздражают женщин. В первую очередь, специалисты призвали мужчин отказаться от прозрачной рубашки или футболки-сетки. По их словам, названные вещи являются слишком откровенными, поскольку их ткань просвечивает соски.

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Карина Черных
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