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11:15, 14 февраля 2023Россия

В российском городе на 25-й день жизни умер ребенок

В Екатеринбурге на Шарташской улице скончался грудной ребенок

Фото: unsplash

В Екатеринбурге грудной ребенок скончался на 25-й день жизни. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет kp.ru.

Смерть наступила 5 февраля в многоэтажке на Шарташской улице. Уточняется, что семья погибшего благополучная.

«Утром проснулись, а сын не дышит. Вызвали скорую помощь, но было уже поздно. На данный момент основная версия случившегося — синдром внезапной детской смерти», — приводит издание слова собеседника.

Управление Следственного комитета по российскому региону организовало проверку. Точную причину гибели младенца установит экспертиза.

Ранее в Омской области после кормления умер новорожденный ребенок. По данным медиков, у него был синдром, при котором в дыхательные пути внезапно попадает кислое желудочное содержимое, вызывающее ожог дыхательных путей и часто сопровождающееся развитием у пациента критического состояния.

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Евгения Куликова
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