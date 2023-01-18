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07:58, 18 января 2023Россия

В российском городе новорожденный умер после еды

В Омской области родившийся неделю назад младенец скончался после кормления

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Омской области после кормления умер новорожденный ребенок. Об этом сообщило местное издание Om1.ru.

По его данным, младенец родился около недели назад. После приема пищи врачи диагностировали аспирационный синдром — синдром, при котором в дыхательные пути внезапно попадает кислое желудочное содержимое, вызывающее ожог дыхательных путей и часто сопровождающееся развитием у пациента критического состояния.

Врачи не смогли спасти новорожденного. Его тело направили в морг, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее в Санкт-Петербурге трехмесячный младенец умер после кормления коровьим молоком. По словам матери ребенка, она рано утром покормила сына коровьим молоком из бутылочки и положила спать рядом с собой. Проснувшись через пару часов, женщина обнаружила младенца без сознания, с приоткрытым ртом и посиневшим языком.

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Анастасия Шейкина
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