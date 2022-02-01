Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе младенец умер после кормления коровьим молоком

«Фонтанка»: младенец умер в квартире в Санкт-Петербурге после кормления коровьим молоком

Фото: Jaye Haych / Unsplash

Трехмесячный младенец умер в квартире, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга, после кормления коровьим молоком. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В квартире находилась мать ребенка, 31-летнея уроженка Алтайского края. Россиянка рассказала, что рано утром покормила сына коровьим молоком из бутылочки и положила спать рядом с собой.

Проснувшись через пару часов, женщина обнаружила младенца без сознания, с приоткрытым ртом и посиневшим языком. Она позвонила мужу и сообщила о случившемся. Тот вызвал сотрудников полиции и бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Ранее жительница Санкт-Петербурга нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь, женщина хотела покормить девочку, но заметила, что она не дышит. Медики пытались реанимировать ребенка, но все было безрезультатно. Прибывшие в квартиру оперативники установили, что погибшая воспитывалась в полной семье.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Помощница дочери Назарбаева раскрыла ее местонахождение
В России активизировались «лжеброкеры»
Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о неудачах в работе
Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну
В российском городе младенец умер после кормления коровьим молоком
Посла Франции выслали из Мали после заявления главы МИД о хунте
Стало известно о намеренном поджоге квартиры в московском районе Чертаново
Новосибирских полицейских поймали на незаконной охоте на косуль
Иностранцы начали избавляться от жилья на Украине из-за риска военного конфликта
Изнасиловавшему несовершеннолетнюю американскому игроку КХЛ предъявили обвинение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter