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09:08, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

Мужчина спустя годы отомстил сыну начальника за несправедливое увольнение

Пользователь Reddit спустя годы отомстил сыну начальника за несправедливое увольнение

Фото: James Garcia / Unsplash

Пользователь Reddit c ником kwl_musicman поделился историей о том, как спустя годы он отомстил сыну начальника за несправедливое увольнение. По словам мужчины, он испортил обидчику свидание.

Автор поста рассказал, что в прошлом работал в небольшой лесозаготовительной компании. «Сын владельца компании отвечал за все. Он был легкомысленным ребенком, которого никогда ни в чем не ограничивали. Он знал, что его папа и мама внесут за него залог или исправят то, что он испортил», — написал мужчина.

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Однажды сын начальника попросил рассказчика одолжить ему машину, чтобы отвезти оборудование, однако тот ответил «нет». «У него была очень плохая привычка повреждать транспорт», — объяснил свой отказ сотрудник. Когда он пришел на работу после выходных, то ему сообщили, что он уволен.

«Меня уволили за то, что я в пятницу якобы ушел с работы раньше обычного, но такого не было. Это выдумал сын начальника», — уточнил пользователь.

Отомстить за несправедливое увольнение мужчине удалось спустя несколько лет. «Как-то ночью я сидел в баре. Там играла живая музыка, посетители танцевали, это было многолюдное место. Моя сестра там работала барменом. Она подошла ко мне и спросила, знаю ли я парня, который сидит за столиком возле стены. У него не было с собой удостоверения личности, чтобы купить алкоголь», — вспомнил автор поста.

Он добавил, что этим парнем оказался сын бывшего начальника. Он пришел в бар вместе с девушкой. Рассказчик сделал вид, что не знаком с ним, и сказал сестре, что не может поручиться за него. В результате парня и его возлюбленную выгнали из заведения. «Месть сладка», — подытожил kwl_musicman.

Ранее студент из США рассказал о необычном способе мести, который он придумал для вора, регулярно крадущего его заказы еды в общежитии. По словам молодого человека, он замаскировал мусор под пакет с едой, чтобы проучить злоумышленника.

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Олег Давыдов
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