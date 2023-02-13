Студент показал необычный способ отомстить вору

Студент замаскировал мусор под пакет с едой, чтобы отомстить крадущему его заказы вору

Студент из США по имени Итан рассказал о придуманном им необычном способе мести вору, регулярно крадущему его заказы еды в общежитии. На видео, опубликованные парнем в TikTok, обратило внимание Indy100.

«Кто-то из моего общежития крадет мои доставки еды. Я хочу узнать, кто это, но также хочу отомстить», — заявил блогер в первом из роликов. Следом парень показал, как положил в пакет из популярной сети ресторанов быстрого питания Chipotle, специализирующейся на мексиканской еде, тарелку вареных овощей, пластиковую вилку и салфетки. Он также добавил туда распечатанный мем и записку, в которых поиронизировал над вором. Пакет с замаскированными овощами парень положил на специальный стеллаж в общежитии, куда курьеры складывают доставки.

В последующем ролике Итан заявил, что пакет был украден в течение нескольких часов, однако он не узнал, кто это сделал. «Многие из вас сочли, что месть с овощами была слишком мягкой, и предложили положить в пакет мусор, так что давайте попробуем», — сказал студент. В видео молодой человек положил отходы в пакет из другой известной сети фастфуд-ресторанов Chick-fil-a, добавив к ним распечатку мема с человеком, лазающим в мусорном баке.

Блогер также отметил, что у него есть план по поимке вора. Вместе с тем парень признался, что, вероятно, не сможет идентифицировать злоумышленника, однако хочет снова пошутить над ним, чтобы отучить от привычки красть чужую еду.

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