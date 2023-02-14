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19:13, 14 февраля 2023Среда обитания

Определены российские регионы с проблемами в сфере отходов

«Ресурс»: проблемными в сфере ТКО регионами оказались Хакасия и Орловская область

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российскими регионами с проблемами в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО) оказались Республика Хакасия и Орловская область. В этих регионах затягиваются процессы по созданию новых объектов обращения с мусором, сообщает канал «360» со ссылкой на исследование ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

Эксперты проанализировали территориальные схемы по обращению с отходами в регионах и сравнили их состояние с реальным ходом мусорной реформы. В Хакасии не введено в эксплуатацию ни одного объекта обработки и переработки ТКО, захоронение составляет 100 процентов. Это создает риски для достижения показателей национальной цели по 100-процентной сортировке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза к 2030 году.

Кроме того, аналитики определили, что на территории Орловской области наблюдается значительный дефицит мощностей размещения отходов. Построенный новый полигон долгое время вводят в эксплуатацию, а потоки ТКО перегружают имеющиеся объекты. Как и в Хакасии, в Орловской области не ведется работа по созданию объектов обращения с мусором и не планируется их проектирование за счет бюджета региона.

Ранее в феврале россиянам назвали самые замусоренные регионы страны. Наиболее серьезные проблемы с утилизацией отходов обнаружились в Краснодарском крае. В Росприроднадзоре такой результат связывают с несколькими факторами, включая турпоток, который не учитывается в территориальной схеме.

Александра Качан
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