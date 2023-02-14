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17:22, 14 февраля 2023Культура

Рианне удалось спрятать беременность почти от трех сотен человек

TMZ: Рианна прятала беременность почти от трех сотен человек на репетициях Супербоула

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Барбадосской певице Рианне удалось спрятать свою беременность почти от трех сотен человек на репетициях шоу по случаю соревнований Супербоул (Super Bowl). Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что беременность исполнительницы была тщательно охраняемым секретом даже среди людей, которые были частью шоу. Источники сообщили TMZ, что большинство танцоров, которые принимали участие в выступлении певицы — более 280 человек — не имели понятия, что Рианна беременна. Отмечается, что отчасти это связано с мешковатой одеждой, которую исполнительница носила во время всех репетиций.

Ранее представитель певицы подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком. Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя ASAP Rocky появились после Супербоула, где поклонники заметили округлившийся живот певицы. Сроки беременности, а также пол будущего ребенка не сообщаются.

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Варвара Кошечкина
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