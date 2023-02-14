В бундестаге призвали прекратить поставки одного вида вооружений на Украину

Депутат бундестага Дагдален призвал не поставлять Украине кассетные боеприпасы

Германии следует рассмотреть возможность отказа от поставок Украине систем вооружения, способных стрелять кассетными боеприпасами, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. «Лента.ру» ознакомилась со стенограммой заседания, в ходе которого депутат подняла соответствующий вопрос, сославшись на то, что применение кассетных боеприпасов является незаконным.

Может ли федеральное правительство исключить возможность стрельбы кассетными боеприпасами из систем вооружения (гаубиц, артиллерийских орудий и ракетных установок), поставленных Германией в Украину?

Севим Дагдален депутат бундестага от Левой партии

Дагдален сослалась на {{Конвенцию по кассетным боеприпасам|Конвенцию по кассетным боеприпасам (Конвенция Осло)|Международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, ее подписание началось 3 декабря 2008 в Осло. Вступила в действие 1 августа 2010. Подписана 108 странами-участницами.

Участники, ратифицировавшие конвенцию, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах»:

1) не применять кассетные боеприпасы;

2) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, кассетные боеприпасы;

3) не помогать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно Конвенции.

США, Россия, Китай, Украина и ряд других стран Конвенцию не подписали .}}, в которой участвует Германия.

«Украина, в отличие от Германии, не подписала и не ратифицировала Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую применение, разработку, производство, приобретение, накопление запасов, хранение и передачу кассетных боеприпасов», — уточняет она.

На вопрос Дагдален, согласно данным стенограммы заседания, ответил парламентский госсекретарь министерства обороны Германии Томас Хитшлер. По его словам, Германия действительно поставляет Киеву поставляет боеприпасы для указанных Дагдален систем вооружений, однако о случаях нарушения Конвенции правительству ФРГ «ничего не известно».

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот (партия СДПГ) призвал к созданию единого танка Евросоюза для поставок Киеву. Политик считает, что вместо одиннадцати разных танков лучше создать одну паневропейскую модель, которая сэкономит деньги и будет легко поставляться на Украину. Такой танк, по мнению парламентария, будет наследником немецкого Leopard 2 и французского Leclerc.