СБУ выдвинула обвинения против замначальника Генштаба ВС России

СБУ обвинила замначальника Генштаба ВС России в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В СБУ утверждают, что собрали доказательства участия Рудского в «осуществлении вооруженной агрессии». Ему выдвинули обвинения в планировании и подготовке специальной военной операции — по данным ведомства, именно по приказу замначальника Генштаба России осуществлялась боевая подготовка группировок и обеспечение их боеприпасами.

Также его обвиняют в поддержке действий России, которую он выразил на заседании Госдумы 25 марта 2022 года.

Ранее СБУ сообщила, что на Украине заочно осудят 55 российских депутатов, в том числе председателя Госдумы Вячеслава Володина.