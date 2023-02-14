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16:19, 14 февраля 2023Экономика

Центробанк описал портрет среднестатистической жертвы банковских мошенников

ЦБ РФ: чаще всего жертвой банковских мошенников становятся мужчины в возрасте до 44 лет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Центральный банк (ЦБ) России по итогам профильного опроса составил среднестатистический портрет клиента банка, чаще всего становящегося жертвой мошенников. Им оказался мужчина в возрасте от 25 до 44 лет, указано на сайте ЦБ.

Другими чертами такого клиента стали проживание в городе, средний доход и среднее образование, активное использование банковских онлайн-сервисов.

Согласно результатам исследования, обману наиболее подвержены 50,4 процента мужчин и 49,6 процента женщин. При этом 75 процентов случаев приходится на городских жителей и 25 процентов — на сельских.

Жертвы от 25 до 44 лет составили максимальную долю случаев — 37,4 процента. На втором месте (29 процентов) оказались клиенты банков в возрасте от 45 до 64 лет, а на третьем — люди старше 65 лет. 48 процентов из тех, кто стал жертвой мошенников, имеют среднее образование, 28,9 процента — высшее и 23,1 процента — общее. Подавляющее большинство жертв (76,6 процента) работают или учатся, и лишь 7,3 процента находятся на пенсии.

В целом лишь 3,5 процента респондентов потеряли деньги в результате действий банковских мошенников. 31,8 процента смогли предотвратить хищение, 58,2 процента вообще не сталкивались с подобными проблемами.

В то же время, по данным регулятора, количество случаев хищения денег с банковских счетов в России в 2022 году сократилось впервые за семь лет и составило 877 тысяч. Больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете.

Данил Дмитриев
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