Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:29, 14 февраля 2023Забота о себе

Бывшая солистка группы «Серебро» раскрыла свои секреты стройности

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина не ест после шести для сохранения фигуры
Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Ольга Серябкина рассказала о простых правилах, которые помогают ей поддерживать хорошую физическую форму и не набирать лишние килограммы. Свои секреты стройности она раскрыла в беседе с Пятым каналом.

По словам бывшей солистки группы «Серебро», быстро сбросить набранные за беременность 15 килограммов ей помогло грудное вскармливание. Серябкина призналась, что сразу после родов позволяла себе съедать кусок торта, йогурт, пить кофе с молоком, однако такое питание негативно сказывалось на здоровье ребенка. Каждый раз после кормления грудью он страдал от колик. Поняв это, певица исключила из рациона все продукты питания, провоцирующие вздутие живота, в том числе чеснок, специи, лук и зелень.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

После того как ребенок подрос, Серябкина сократила ограничения в питании, но для сохранения фигуры она обязательно занимается спортом и не ест после шести вечера.

Держите ноги в тепле, живот в полуголоде, а голову в холоде, как говорил полководец Александр Суворов. Никакие таблетки не принимаю, просто не ем после шести

Ольга СерябкинаРоссийская певица

Ранее сообщалось, что певица Ольга Серябкина стала владелицей нового двухэтажного дома в элитном поселке недалеко от Москвы. Стоимость ее нового жилья составила 300 миллионов рублей. Серябкина получила недвижимость в подарок от своего мужа Георгия Начкебия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
Стилистка назвала четыре удешевляющие образ женщины вещи
Названы вынуждающие часто мыть голову повседневные привычки
NYT показала кадры уничтожения американского наемника управляемой ракетой
Россиянин получил срок за убитую ножом и шнуром от роутера мать
Байден предложил Сербии призвать Россию к ответу за события на Украине
В США заявили о новом пакете помощи членов НАТО для Украины
В Белоруссии рассказали о тысячах иностранных военных у границы
Российский поселок затопило смрадными водами от аэропорта
Принцу Гарри предсказали освистание на коронации Карла III
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.