Бывшая солистка группы «Серебро» раскрыла свои секреты стройности

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина не ест после шести для сохранения фигуры

Российская певица Ольга Серябкина рассказала о простых правилах, которые помогают ей поддерживать хорошую физическую форму и не набирать лишние килограммы. Свои секреты стройности она раскрыла в беседе с Пятым каналом.

По словам бывшей солистки группы «Серебро», быстро сбросить набранные за беременность 15 килограммов ей помогло грудное вскармливание. Серябкина призналась, что сразу после родов позволяла себе съедать кусок торта, йогурт, пить кофе с молоком, однако такое питание негативно сказывалось на здоровье ребенка. Каждый раз после кормления грудью он страдал от колик. Поняв это, певица исключила из рациона все продукты питания, провоцирующие вздутие живота, в том числе чеснок, специи, лук и зелень.

После того как ребенок подрос, Серябкина сократила ограничения в питании, но для сохранения фигуры она обязательно занимается спортом и не ест после шести вечера.

Держите ноги в тепле, живот в полуголоде, а голову в холоде, как говорил полководец Александр Суворов. Никакие таблетки не принимаю, просто не ем после шести Ольга Серябкина Российская певица

Ранее сообщалось, что певица Ольга Серябкина стала владелицей нового двухэтажного дома в элитном поселке недалеко от Москвы. Стоимость ее нового жилья составила 300 миллионов рублей. Серябкина получила недвижимость в подарок от своего мужа Георгия Начкебия.