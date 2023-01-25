Названа стоимость нового дома бывшей солистки «Серебра»

Певица Ольга Серябкина получила в подарок от мужа дом за 300 миллионов рублей

Российская певица Ольга Серябкина стала владелицей нового двухэтажного дома в элитном поселке недалеко от Москвы. Стоимость нового жилья бывшей солистки группы «Серебро» составляет 300 миллионов рублей, такую сумму назвало издание Super.

Отмечается, что Серябкина получила недвижимость в подарок от своего мужа Георгия Начкебия. По информации СМИ, семья переехала в декабре 2022 года. Площадь дома — 550 квадратных метров, а площадь прилегающего участка — 22 сотки. В доме четыре спальни, камин, бассейн, спа-зона и другие удобства.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле с использованием натуральных материалов, в том числе паркетной доски и травертина. Просторные помещения оформлены преимущественно в белых тонах. Дом обставлен мебелью от зарубежных производителей.

Ранее в январе стала известна стоимость бывшего дома рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). До переезда из России музыкант снимал дом за 250 тысяч рублей в месяц. На данный момент объект выставлен на продажу, его можно приобрести за 80 миллионов рублей.