Названа стоимость аренды бывшего дома Моргенштерна

KP.RU: рэпер Моргенштерн арендовал дом в Москве за 250 тысяч рублей

До переезда из России рэп-исполнитель Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) жил в доме в Новой Москве. За проживание в здании музыкант платил 250 тысяч рублей в месяц — такую сумму назвала риелтор, которая сейчас занимается продажей дома, пишет KP.RU.

В 2021 году Моргенштерн рассказал о покупке своего первого жилья, однако, по словам риелтора, дом ему не принадлежит — рэпер только арендовал недвижимость. «Исправно платил, а если снимал какой-то клип в доме — доплачивал», — добавила она. На данный момент бывший дом музыканта снимает группа молодых людей за 300 тысяч рублей в месяц.

Объект находится в микрорайоне Коттеджный под Троицком, в 30 минутах езды от МКАД. Здание оформлено в стиле хай-тек, скандинавский минимализм. На первом этаже располагаются кухня с гостиной, построенная командой Моргенштерна по согласованию с владелицей студия звукозаписи, спортзал и сауна, а на втором — три спальни. Помимо дома, на участке в 13 соток также имеются двухместный гараж, панорамное остекление, несколько террас и бассейн. Как отметила риелтор, новому владельцу придется потратить три-пять миллиона рублей на косметический ремонт.

О продаже дома Моргенштерна стало известно в декабре 2022 года. Объект можно приобрести за 80 миллионов рублей, стоимость указана в соответствующем объявлении о продаже на ЦИАН. Именно в этом здании проходили съемки клипа рэпера на песню Cadillac.