В Конгрессе США начали собирать пожертвования после инцидента с китайским шаром

Республиканцы в Конгрессе США начали сбор денег после инцидента с китайским аэростатом

Американские конгрессмены от Республиканской партии начали собирать добровольные денежные пожертвования после инцидента со сбитым китайским аэростатом. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что как минимум 11 конгрессменов в открытых письмах по сбору средств и подписей в поддержку Республиканской партии ссылаются на этот инцидент, напоминая о рисках китайского шпионажа и критикуя президента США Джо Байдена, отдавшего приказ об уничтожении шара только через три дня после его обнаружения над американским штатом Монтана.

«Китаю нельзя доверять. Точка», — говорится в письме республиканского сенатора Кевина Крамера, назвавшего появление китайского аэростата вторжением. Его однопартиец, сенатор Рон Джонсон и вовсе обвинил Китай в распространении Covid-19. Bloomberg отмечает, что при этом ни один из конгрессменов не упомянул тот факт, что после инцидента с шаром американские ВВС сбили еще три неопознанных воздушных объекта над небом США и Канады.

Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио рассказал, для чего Китай направил аэростат в воздушное пространство США. Он объяснил значение запущенного аэростата и назвал его сигналом о слабости США. По его мнению, в Пекине «точно знали, что делают», поэтому вложили в действие определенный смысл.