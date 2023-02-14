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13:17, 14 февраля 2023Культура

Шоу Рианны на Супербоуле превзошло игру по количеству зрителей

Шоу певицы Рианны на Супербоуле собрало большее количество зрителей, чем игра

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Шоу барбадосской певицы Рианны на соревновании Супербоул (Super Bowl) собрало большее количество зрителей, чем сама игра. Об этом пишет Hypebeast.

Согласно данным, большинство людей смотрели Супербоул только ради выступления певицы, которое собрало 118,7 миллиона зрителей. FOX Sports также отмечает, что в этом году игра стала третьим по популярности телешоу за всю историю, самым популярным Супербоулом за последние шесть лет, самым транслируемым Супербоулом за всю историю и самым транслируемым событием в истории FOX Sports. Выступление Рианны стало вторым по популярности шоу в перерыве между таймами за всю историю.

Ранее представитель певицы подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком. Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя ASAP Rocky появились после выступления Рианны на Супербоуле, где поклонники заметили округлившийся живот певицы. Сроки беременности, а также пол будущего ребенка не сообщаются.

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Варвара Кошечкина
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