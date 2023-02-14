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17:48, 14 февраля 2023Ценности

Надувные костюмы в стиле наряда Сэма Смита стали предметом шуток в сети

Надувные костюмы дизайнера Харри в стиле наряда Сэма Смита стали предметом шуток в сети

Фото: Anadolu Agency / Getty Images

Дизайнер Харри, создавший латексный наряд певца Сэма Смита для премии Brit Awards 2023, представил новую коллекцию аналогичных предметов гардероба. Снимки публикует Daily Mail.

Известно, что показ модельера состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Манекенщики вышли на подиум в разноцветных надувных образах с заостренными или дутыми деталями. Так, например, один из моделей принял участие в показе в округлых белых штанах, а другой — в комбинезоне той же формы. Кроме того, на дефиле были показаны брюки в виде треугольника.

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Читателей издания развеселил дизайн одежды, о чем они принялись писать в комментариях. «Что-то очень странное», «Никто не наденет это в реальной жизни», «Нелепо», — высказывались пользователи. Помимо этого, предметом шуток в соцсетях стал и костюм Смита с заостренными дутыми рукавами и штанинами.

В декабре 2022 года пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.

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Майя Пономаренко
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