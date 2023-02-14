Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила, что Киев впервые передал военнопленных без следов пыток

Киев впервые передал Луганской народной республики (ЛНР) военнопленных без следов пыток. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает РИА Новости.

«Их не били, но хочу отметить — за 10-й и 11-й по счету обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались», — рассказала она. Сердюкова допустила, что это могло оказаться случайностью или украинская сторона извлекла урок: «Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально».

Боец, попавший в плен сентябре прошлого года, отметил, что Киев готовил обменный фонд заранее, а чтобы потом не было разговоров о пытках, военных не били. По его словам, на них «давили» морально.