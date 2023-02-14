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12:12, 14 февраля 2023Бывший СССР

Киев впервые передал военнопленных без следов пыток

Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила, что Киев впервые передал военнопленных без следов пыток

Киев впервые передал Луганской народной республики (ЛНР) военнопленных без следов пыток. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает РИА Новости.

«Их не били, но хочу отметить — за 10-й и 11-й по счету обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались», — рассказала она. Сердюкова допустила, что это могло оказаться случайностью или украинская сторона извлекла урок: «Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально».

Боец, попавший в плен сентябре прошлого года, отметил, что Киев готовил обменный фонд заранее, а чтобы потом не было разговоров о пытках, военных не били. По его словам, на них «давили» морально.

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Кристина Есикова
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