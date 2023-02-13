Омбудсмен ЛНР заявила о возвращении освобожденных из плена военных

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: в регион возвращаются десять освобожденных из плена военных

Десть военных, освобожденных из плена, возвращаются в Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в своем Telegram-канале.

«Сегодня следуют домой десять наших защитников, освобожденных из украинского плена 4 февраля 2023 года», — сказала она. Сердюкова рассказала, что состояние военнослужащих подавленное, а здоровье неудовлетворительное.

По ее словам, обмен пленными с Киевом является сложным процессом, «который не поддается ни дипломатическим правилам, ни военным обычаям». Она уточнила, что полномочные структуры и ведомства ЛНР каждый раз сталкиваются с новыми преградами в рамках этого вопроса.

Об обмене военнопленными с Украиной стало известно в субботу, 4 февраля. «Были освобождены 63 российских военнослужащих», — отметила Сердюкова. В этот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 116 украинских военных при обмене пленными с Россией. Уточняется, что среди них два офицера и 114 рядовых и сержантов.