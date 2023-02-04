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18:36, 4 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об освобождении военнослужащих из украинского плена

Омбудсмен Сердюкова заявила о возврате из украинского плена 12 военнослужащих из ЛНР

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Стало известно о возврате военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР) из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня в ходе очередного обмена с украинской стороной были освобождены 63 российских военнослужащих. 12 — наши земляки, бойцы Луганской народной республики», — заявила омбудсмен.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о возвращении 116 украинских военных при обмене пленными с Россией. Уточняется, что среди них два офицера и 114 рядовых и сержантов.

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Алевтина Запольская
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