В ЛНР сообщили об освобождении военнослужащих из украинского плена

Омбудсмен Сердюкова заявила о возврате из украинского плена 12 военнослужащих из ЛНР

Стало известно о возврате военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР) из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня в ходе очередного обмена с украинской стороной были освобождены 63 российских военнослужащих. 12 — наши земляки, бойцы Луганской народной республики», — заявила омбудсмен.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о возвращении 116 украинских военных при обмене пленными с Россией. Уточняется, что среди них два офицера и 114 рядовых и сержантов.