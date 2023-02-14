Власти Ямала впервые в России заключили пятилетние контракты с производителями

Власти Ямала заключили пятилетние контракты с фабриками музыкальных инструментов

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и пять фабрик-производителей музыкальных инструментов заключили соглашения о сотрудничестве на пять лет. Подписание состоялось 13 февраля, в рамках IV Арктического культурного форума, говорится в сообщении правительства региона.

Заключение пятилетних соглашений является инициативой губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Это первый опыт в России. Благодаря долгосрочным контрактам фабрики поставят в ямальские детские школы искусств 1500 новых отечественных музыкальных инструментов.

«Пятилетние контракты дают нам уверенность, что независимо ни от каких сложностей и перемен, мы продолжим пополнять наши детские школы искусств новыми музыкальными инструментами. С другой стороны — это большой стимул для производителя. Он сможет планировать работу, увереннее смотреть в завтрашний день. Почти полмиллиарда рублей мы планируем дать российским фабрикам музыкальных инструментов за пять лет. Если каждый регион пойдет таким путём, мы увидим значительный ренессанс этого важнейшего направления», — прокомментировал заключение соглашений Дмитрий Артюхов.

По словам Дмитрия Колобова, директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России, решение, которое принял регион, достойно распространения и на другие субъекты Российской Федерации. «Безусловно, нашим фабрикам важна такая поддержка и крупные заказы, а обучающимся — доступные и качественные музыкальные инструменты, которые сегодня предлагает отечественная промышленность», — прокомментировал он.

Для изготовления инструментов используются только лучшие материалы, прошедшие мастеровую ручную обработку. Это обеспечивает отличное качество звучания и долговечность. Реализация соглашений также позволит поддержать отечественного производителя.

«По поручению главы региона школы искусств округа планомерно обновляют укомплектованность музыкальными инструментами. Только за последние три года мы получили почти тысячу музыкальных инструментов. Это положительно отражается на интересе обучающихся: играть на новых качественных инструментах приятно, звучат они хорошо. Несмотря на экономическую ситуацию и санкции, мы сохраняем высокую планку — все запланированные мероприятия будут выполнены», — отметил директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

На Ямале уделяется большое внимание развитию и модернизации детских школ искусств. В рамках Года талантов, который был объявлен губернатором в 2021 году, стартовало большое обновление ДШИ: модернизации подлежит пять школ искусств, с сентября 2022 года открылось 15 новых образовательных программ.

