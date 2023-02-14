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16:39, 14 февраля 2023Из жизни

Женщина решила купить суп для сестры и разбогатела

UPI: американка поехала за супом для сестры и сорвала джекпот в лотерею

Фото: Virginia Lottery

Жительница американского населенного пункта Честерфилд, штат Вирджиния, приехала в магазин за супом для сестры, купила лотерейный билет и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фоун Хьюгс приехала в магазин, чтобы купить суп для своей сестры, Карен Фалтон. Будучи в магазине, женщина решила заодно приобрести лотерейный билет к ближайшему розыгрышу.

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Числа, которые американка указала в билете, совпали с результатами розыгрыша. В результате она сорвала джекпот в 148,5 тысячи долларов (10,9 миллиона рублей). «Я была в шоке. Я никогда не получала таких крупных выигрышей!» — рассказала Хьюгс. Женщина вместе с сестрой приехала в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз.

Сестры не уточнили, как они планируют потратить деньги.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Мичиган купил лотерейный билет на сдачу и стал миллионером. Победитель сказал, что собирается отложить выигранные деньги на будущее.

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Алиса Дмитриева
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