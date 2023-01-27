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14:57, 27 января 2023Из жизни

Купивший лотерейный билет на сдачу мужчина стал миллионером

UPI: мужчина купил лотерейный билет на сдачу и выиграл 7,4 миллиона рублей

Фото: alisafarov / Shutterstock

В США житель штата Мичиган, 41-летний Мэтью Сполдинг купил лотерейный билет на сдачу и стал миллионером Об этом сообщает UPI.

Сполдинг совершил покупку на автозаправочной станции и получил на сдачу пять долларов (345 рублей). Вместо того чтобы забрать деньги, мужчина решил купить билет моментальной лотереи Michigan Lottery Fast Cash.

Когда Сполдинг выходил из помещения, то посмотрел на билет и понял, что сорвал крупный куш. Мужчина выиграл 107 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей). «Я напугал некоторых покупателей, потому что начал кричать и радоваться. Это было такое потрясающее чувство», — вспоминает он.

Победитель сказал, что собирается отложить выигранные деньги на будущее.

Ранее сообщалось, что в США мужчина разбогател благодаря полученному в подарок от бабушки первому в жизни лотерейному билету. Победитель планирует поделиться полученными деньгами с родными.

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Алиса Удовик
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