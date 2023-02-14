Минфин отреагировал на решение внести Россию в серый список налоговых юрисдикций

Минфин заявил, что причины внесения РФ в серый список налоговых юрисдикций ЕС неясны

Министерство финансов отреагировало на решение Европейского союза (ЕС) внести Россию в серый список налоговых юрисдикций. Заявление приводится на сайте ведомства.

«Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что нахождение России в подобном списке означает, что государства-члены Евросоюза вправе применить к России меры административного и правового характера из соответствующего списка.

В свою очередь Москва продолжает совершенствовать налоговое законодательство и внедрять налоговые новации, добавили в ведомстве.

Европейский союз обновил серый список налоговых юрисдикций, включив в перечень Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова. В релизе отмечается, что Совет ЕС «сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем».

