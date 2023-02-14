Пригожин сообщил о подбитом Су-24 под Артемовском

Пригожин заявил о подбитом Су-24, на котором он 6 февраля совершил вылет под Артемовском

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что самолет Су-24, на котором основатель он 6 февраля совершил боевой вылет, был подбит 13 февраля украинской ПВО под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

В пресс-службе подтвердили, что речь идет о самолете, с которого Пригожин тогда вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль в небе.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала», — приводит пресс-служба заявление Пригожина.

6 февраля Евгений Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана на бомбардировщике Су-24. На опубликованных кадрах, снятых в кабине, Пригожин заявил, что самолет «отбомбил по Бахмуту» и вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль.